Giresun Zabıtası'ndan Aksu Pazar Yeri'nde Denetim - Son Dakika
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Giresun Zabıtası'ndan Aksu Pazar Yeri'nde Denetim

30.06.2026 15:35  Güncelleme: 16:46
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Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Aksu Pazar Yeri'nde tezgah düzeni, fiyat etiketi, hijyen ve ölçü-tartı aletlerini denetledi. Kurallara aykırı uygulamalar tespit edilen esnaf uyarıldı.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Aksu Pazar Yeri'nde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, esnafı mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda uyardı.

Giresun Zabıtası, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir alışveriş ortamında hizmet alabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Aksu Pazar Yeri'nde yürütülen denetimler kapsamında pazar esnafının tezgah düzeni, fiyat etiketi uygulamaları, ürünlerin hijyen koşulları, ölçü-tartı aletleri ve pazar alanı sınırlarına uygunlukları kontrol edildi.

Ekipler, kurallara aykırı uygulamalar tespit ettikleri esnafa gerekli uyarılarda bulunurken, mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda bilgilendirme yaptı.

Yetkililer, denetimlerin hem tüketici haklarını korumak hem de pazarda düzenli ve güvenli bir alışveriş ortamı oluşturmak amacıyla şehir genelindeki pazar alanlarında periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti. Belediye olarak vatandaşların sağlığını ve huzurunu önceleyen hizmet anlayışıyla çalıştıklarını dile getiren yetkililer, "Yapılan bu denetimlerde amacımız hem vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapmasını sağlamak hem de kurallara uyan esnafımızı desteklemektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Zabıtası'ndan Aksu Pazar Yeri'nde Denetim - Son Dakika

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