Giresun Zabıtası'ndan Aksu Pazar Yeri'nde Denetim

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Aksu Pazar Yeri'nde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, esnafı mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda uyardı.

Giresun Zabıtası, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir alışveriş ortamında hizmet alabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Aksu Pazar Yeri'nde yürütülen denetimler kapsamında pazar esnafının tezgah düzeni, fiyat etiketi uygulamaları, ürünlerin hijyen koşulları, ölçü-tartı aletleri ve pazar alanı sınırlarına uygunlukları kontrol edildi.

Ekipler, kurallara aykırı uygulamalar tespit ettikleri esnafa gerekli uyarılarda bulunurken, mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda bilgilendirme yaptı.

Yetkililer, denetimlerin hem tüketici haklarını korumak hem de pazarda düzenli ve güvenli bir alışveriş ortamı oluşturmak amacıyla şehir genelindeki pazar alanlarında periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti. Belediye olarak vatandaşların sağlığını ve huzurunu önceleyen hizmet anlayışıyla çalıştıklarını dile getiren yetkililer, "Yapılan bu denetimlerde amacımız hem vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapmasını sağlamak hem de kurallara uyan esnafımızı desteklemektir" ifadelerini kullandı.