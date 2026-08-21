Giresun\'da Sağanak Yağış Bekleniyor

(ANKARA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği, Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar eseceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yurdun diğer bölgelerinde az bulutlu ve açık bir havanın hakim olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde ise 1 ila 3 derece üzerine çıkacağı belirtilirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği kaydedildi.

Öte yandan, rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.