Giresun'da sahte içki operasyonu

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Giresun'un Espiye ilçesinde sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda, 60 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı, 70 litre alkol, alkol yapımında kullanılan 32 aroma verici kit, bazıları bandrollü olmak üzere 504 boş içki şişesi ve 154 boş plastik şişe ele geçirildi.

Şüpheli M.B.K. hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.