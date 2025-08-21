Giresun'da Selin Sembolik Minaresi

Giresun'da 5 yıl önce yaşanan selde camisi yıkılan minare, görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Kentte 22 Ağustos 2020'de meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin kaybolduğu selden etkilenen Espiye ilçesinde Yeşilköy Kızılçukur Camisi de sel sularına kapıldı.

Özlüce ve Soğukpınar derelerinin birleştiği noktada yer alan caminin sel sonrası sadece minaresi ayakta kaldı. Aradan geçen sürede bölge halkına afette yaşanan zor anları anımsatan minare tek kalmış haliyle de ilgi çekiyor.

Afeti yaşayan imam Şenol Tığ, AA muhabirine, o an sel sularının çok yükseldiğini söyledi.

Birçok aracın selin ardından dereden çıkarıldığını, çok büyük bir felaket yaşadıklarını aktaran Tığ, "Elektronik cihazları dışarı çıkarmak isterken üst katta pencerelerden içeriye su dolmaya başladığını ve caminin yıkılacağını fark ettim. O anda can havliyle dışarıya çıktım. Fındık bahçesinden yukarıdaki yola ulaştım. Zaten ondan sonra cami komple yıkıldı." dedi.

"Minare bir sembol olarak ayakta durmaya devam ediyor"

Minarenin kendileri için bir anı olduğunu dile getiren Tığ, "Minareyi her gördüğümüzde sel gecesini, insanların nasıl can havliyle sağa sola koşuşturduklarını tekrar hatırlıyoruz. Çok zor bir geceydi. Selden sonra bu minare bir sembol olarak ayakta durmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Tığ, yoldan geçenlerde minarenin merak uyandırdığına işaret ederek, "İnsanlar araçlarını durduruyorlar, yoldan köprüden minarenin fotoğrafını çekiyorlar. Hatta minarenin yanına gidip fotoğraf çektirenler de var. 'Bu cami nasıl yok olmuş' şeklinde merak içerisindeler. Bize soru soruyorlar, o gece yaşananları anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Şenol Tığ, minarenin insanlara geçmişi hatırlatması açısından bir anıt olarak düzenlenmesi yönünde bölge sakinlerinin talebi olduğunu da sözlerine ekledi.