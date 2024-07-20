Giresun\'da Şiddetli Fırtına Sonrası İncelemeler Yapıldı

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kentte etkili olan şiddetli fırtınada zarar gören bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Fuat Köse, kentte etkili olan şiddetli rüzgarın merkez ve Tirebolu'da oluşturduğu hasarı, yerinde inceledi. Bölge sakinlerine hem 'geçmiş olsun' dileklerini iletti hem de Belediye'nin çalışmalarını koordine etti.

Giresun Kalesi de hasar gördü

Giresun Kalesi'nde bulunan ve fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar da Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kaldırıldı.

Başkan Köse, "Şiddetli fırtına nedeniyle birçok yerde hasar oluştuğunu üzülerek gözlemledik. Belediye ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa sürede gidermek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.