Giresun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Giresun'un Piraziz ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla O.S, Y.S, M.Ç, Y.C. ve G.C'nin ev ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda, ruhsatsız tabanca ve pompalı av tüfeği ile 63 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.