Giresun'da Trafik Kazaları: 7 Yaralı

Giresun'un Görele ve Bulancak ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

Görele ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu liman ışıklı kavşağında T.E. idaresindeki 53 EE 625 plakalı otomobil, R.N. yönetimindeki 21 AEK 104 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü R.N. ile araçlarda bulunan Ş.E, E.E, K.N. ve E.N. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Talipli Köyü mevkisinde R.A. idaresindeki 28 ABM 712 plakalı otomobil orta refüje çarptı.

Kazada yaralanan N.A. ve H.A. Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.