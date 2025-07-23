Giresun'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Giresun'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

23.07.2025 19:13
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Bulancak'ta gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde, sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, ilçe merkezindeki bazı ev, iş yeri ve araçlarda yaptıkları aramalarda 17 bin 128 adet içi doldurulmuş makaron, 194 adet boş makaron, 25 kilo 720 gram kıyılmış tütün ile 109 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Operasyonda M.P, F.T, H.A, H.Z, E.T. ve A.B. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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