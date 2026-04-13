Giresun'da, UMKE koordinesinde göçük olaylarına yönelik tatbikat gerçekleştirildi.
AFAD, Giresun Belediye İtfaiye Müdürlüğü, Giresun Üniversitesi, İHH ve Nezir Derneği'nin katılımıyla düzenlenen tatbikata 14 araç, 1 acil müdahale ünitesi ve 70 personel katıldı.
İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi İskender Aksoy, tatbikat sayesinde Giresun UMKE biriminin yeterliliklerini, olaylara karşı reaksiyon sürelerini ve personelin bilgi beceri durumlarını değerlendirdiklerini söyledi.
Aksoy, tatbikatın başarı ile tamamlandığını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da UMKE Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
