Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Piraziz, Yağlıdere ve Tirebolu ilçelerinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerin operasyonunda G.B, S.K, T.T ve M.S yakalandı.
Zanlılarla birlikte 3 kilo 145 gram kubar esrar ile 4 gram eroin elde geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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