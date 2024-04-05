Giresun\'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan S.D'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin başkenti Washington'da Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelerek bölgedeki durum ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili konuları ABD'li muhataplarına iletti. Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesinin verimli geçtiğini ve KKTC'ye yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladıklarını belirtti. Ayrıca, Tatar'ın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceği de açıklandı.
Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2023 yılına ait finansal, stratejik ve operasyonel faaliyet sonuçları paylaşıldı.
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