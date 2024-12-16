Giresun\'da Yangın Faciası: Ömer Pekdemir Hayatını Kaybetti

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GİRESUN'un Bulancak ilçesinde Ömer Pekdemir (60), yalnız yaşadığı tek katlı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kovanlık Beldesi Güzelyurt Mahallesi'nde Ömer Pekdemir'e ait evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede, Pekdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ömer Pakdemir'in cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.