Giresun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Giresun'da yasa dışı bahis operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik jandarma tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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