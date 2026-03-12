Giresun Belediye Başkanı Köse'den Belediye Canlı Hayvan Pazarı Alanında İnceleme - Son Dakika
Giresun Belediye Başkanı Köse'den Belediye Canlı Hayvan Pazarı Alanında İnceleme

12.03.2026 09:18  Güncelleme: 09:56
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ülper Köyü'nde yapımına başlanan Canlı Hayvan Pazarı alanında incelemelerde bulundu. Proje, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik modern bir satış alanı oluşturmayı hedefliyor.

(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ülper Köyü'nde yapımına başlanan Belediye Canlı Hayvan Pazarı alanında incelemelerde bulundu. Projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulmasının hedeflendiğini belirten Köse, "Şehrimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planladığımız bu proje, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız için önemli bir hizmet olacak" dedi.

Başkan Fuat Köse, Belediye Canlı Hayvan Pazarı alanında incelemelerde bulundu. Projenin yapılacağı alanda yetkililerden bilgi alan Başkan Köse'ye çalışmaların planlanan şekilde devam ettiği aktarıldı. Giresun Belediyesi'ne ait toplam 31,5 dönümlük arazinin 3 dönümlük bölümünde hayata geçirilecek Canlı Hayvan Pazarı Projesi kapsamında, hayvan satış ve yerleştirme alanlarının yanı sıra vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek dinlenme alanları, yiyecek içecek noktaları, çeşme ve WC gibi ihtiyaç noktaları yer alacak. Ayrıca, belediyeye ait arazinin kalan bölümünde ise ilerleyen süreçte belediyenin kum, çakıl, asfalt, bordür ve beton vb. üretim tesislerinin kurulmasının planlandığı bildirildi.

"Vatandaşlarımız için önemli bir hizmet olacak"

Başkan Köse, projenin hem hayvan yetiştiricileri hem de alıcılar için daha düzenli ve modern bir ortam oluşturacağını belirterek, "Şehrimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planladığımız bu proje, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız için önemli bir hizmet olacak. Bu proje şehrimizin önemli bir eksikliğiydi ve yapımına başlamış durumdayız. Proje tamamlandığında Kurban Bayramı öncesinde hayvanların satışı da burada yapılacak" dedi. Köse, projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

