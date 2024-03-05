Giresun\'da Yeşilay Haftası Kutlandı

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Giresun'da, Yeşilay Haftası törenle kutlandı.

Debboy mevkisinden başlayan kutlama programı, Atatürk Meydanı'nda devam etti.

Yeşilay Giresun Şube Başkanı Dr. Cengiz Cindemir, Yeşilay'ın köklerinin 1920'li yıllara dayandığını ve bağımlılıkla mücadelede öncü bir kuruluş olduğunu söyledi.

Cindemir, Yeşilay'ın gençleri ve toplumu zararlı alışkanlıklardan korumak için yoğun bir çaba sarf ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu hafta, sadece sigara, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı ile mücadele etmekle kalmaz, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik ederek toplumumuzun daha sağlıklı bir geleceğe adım atmasına yardımcı olur. Yeşilay'ın çalışmalarıyla gençlerimiz ve yetişkinlerimiz arasında bilinçli kararlar alınması, zararlı alışkanlıklardan uzak durulması ve sağlıklı yaşam tercihlerinin yaygınlaşması hedeflenmektedir."