Giresun\'da Zarar Veren Kokarca İçin İlaçlama

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Giresun'un Espiye ilçesinde fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve muhtarlar iş birliğinde mahalle ve köylerde çalışma yürütülüyor.

Belediye Başkanı Erol Karadere, çalışmaların Esentepe Mahallesi ile Hacımahmutlu köyünde evlerde ve bahçelerde sürdürüldüğünü belirtti.