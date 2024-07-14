Giresun'daki Karagöl Dağları Doğa Yürüyüşçülerine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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Giresun'daki Karagöl Dağları Doğa Yürüyüşçülerine Ev Sahipliği Yapıyor

Giresun'daki Karagöl Dağları, buzul gölleri ve akarsularıyla doğa yürüyüşçüleri ve sporcularına ev sahipliği yapıyor. Dereli ilçesinde bulunan Karagöl Dağları, yaz mevsiminde doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Karagöl tepesindeki göller ve çevresindeki akarsular, ziyaretçilere eşsiz güzellikler sunuyor. Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) tarafından düzenlenen Doğa Sporları Şenliği, Karagöl Dağları'nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Katılımcılar kamp kurarak doğanın tadını çıkardı. Bölgenin keşfedilmeye açık olduğunu belirten GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, Karagöl Dağları'nın birçok spor branşının yapılabileceği bir alan olduğunu söyledi. Karagöl Dağları, patika koşucuları için de önemli bir parkur sunuyor.

14.07.2024 13:01
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Giresun'daki Karagöl Dağları, buzul gölleri ve akarsularıyla doğa yürüyüşçüleri ve sporcularına ev sahipliği yapıyor.

Dereli ilçesinde 2500 ile 3100 metre yüksekliğe sahip Karagöl Dağları, yaz mevsiminde doğa tutkunlarından ilgi görüyor.

Karagöl tepesinin doğu bölümündeki Karagöl, Gölobası Yaylası'nda 2 bin 709 rakımdaki Aygır Gölü, aynı yaylada 2 bin 754 rakımdaki Camlı Göl ile Kızıltaş köyü sınırlarındaki Avşar Yaylası'nda 2 bin 633 rakımdaki Sağrak Gölü, Kırklar tepesi ve çevresindeki menderes şeklindeki akarsular ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) öncülüğünde yaklaşık 5 yıldır çeşitli etkinlikler düzenlenen Karagöl Dağları'nda bu sene geniş katılımla Doğa Sporları Şenliği organize edildi. Katılımcılar Karagöl Dağları'nda kamp kurarak doğanın tadını çıkardı.

Doğa tutkunları dağ koşusu, bisiklet ve trekking yaparak eşsiz güzellikleri keşfetme şansı yakaladı.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, AA muhabirine, 2019'dan bu yana Karagöl Dağları'nda kano, yürüyüş ve tırmanış gibi birçok etkinlik gerçekleştirdikleri söyledi.

En geniş katılımlı etkinliği bu yıl yaklaşık 80 sporcuyla yaptıklarını aktaran Kılıç, dostluk ortamında geçen etkinlikten mutlu olduklarını ifade etti.

Kılıç, bölgenin keşfedilmeye açık olduğunu kaydederek, "Birçok bölgesini biz de daha keşfedemedik. Burada doğa yürüyüşü, tırmanış, teknik faaliyetler, diğer spor branşlarının da yapılabileceği birçok alan var." dedi.

"Bakir ve zengin bir doğa"

Bölgede, buzul göllerinin yanı sıra küçük göller de bulunduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Bazısı gelir göl kenarında oturur gölü seyredebilir, bazısı zirvesine gidebilir, bazı insanlar koşusunu yapabilir, bazı insanlar gece fotoğrafına gelebilir ki biz bunu burada gerçekleştirdik, fotoğrafları da çektik. Bakir bir doğa, zengin bir doğa, yöre halkı da çok misafirperver, onlara da teşekkür ediyoruz."

Ahmet Kılıç, Karagöl Dağları'nın Giresun merkeze 2 saat mesafede olduğunu dile getirerek, "Şehirden 2 saat mesafede bu kadar faaliyet yapabileceğiniz çok nadir bölgeler var, bence bunun kıymetini bilen değerlendirsin." diye konuştu.

Kılıç, sahilde havanın sıcak ve nem dolayısıyla terlettiğini, Karagöl Dağları'nda ise montla gezildiğini kaydetti.

"Bizim gibi patika koşucuları için teknik parkur önemli"

KoşuyORDU Spor Kulübü Kaptanı Tan Aşkan ise bölgeye ilk kez geldiğini belirterek, Karagöl Dağları'nın yüksek rakımından dolayı patika koşucuları açısından bulunmaz bir nimet olduğunun altını çizdi.

Aşkan, şöyle konuştu:

"Tabi spor açısından düşündüğümüzde bizim için faydalı. Patika koşularının içerisinde çeşitli parkurlar oluyor, bazen stabilize, toprak ve teknik parkur, bizim gibi patika koşucuları için teknik parkur önemli ki zaten Karadeniz'de çok fazla bulunmaz, genelde İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da bu tip parkurlar oluyor. Karagöl de bu anlamda çok iyi."

"Bir çok sporun yapılabileceği bir coğrafyadayız"

Giresun Maraton Kulübü sporcusu Murat Kaya da Karagöl Dağları'nın her anlamda gelişime müsait olduğunu belirterek, "Birçok sporun yapılabileceği bir coğrafyadayız. Burada yürüyüş sporları, koşu, bisiklet bunların hepsi yapılabilir. Tabii spor kulüpleri ve spor aktivitelerinin çoğalmasıyla buraların daha değerli hale geleceğini düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'daki Karagöl Dağları Doğa Yürüyüşçülerine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

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