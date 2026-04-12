Giresun'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: Emekli Öğretmenin Ölümüne İlişkin Dava Dosyasına Yeni Deliller

12.04.2026 11:49
Giresun'un Keşap ilçesinde geçen yıl meydana gelen trafik kazasında emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un ölümüne neden olduğu iddia edilen İlhan İhtiyaroğlu'nun davasında yeni deliller sunuldu. Taraflar arasında yaşanan tartışma ve kavgaya dair ses kayıtları ile görüntüler mahkemeye delil olarak eklendi. İhtiyaroğlu, 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanıyor.

Giresun'da geçen yıl 16 Kasım'da Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan kavgada, emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun'a yumruk atılıp ölümüne neden olduğu iddia edilen İlhan İhtiyaroğlu'nun tutuklu yargılandığı dava dosyasına, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden alınan ses kayıtları ve olay anına ait yeni kamera görüntüleri delil olarak girdi. Duruşmada, müşteki avukatlarından Melike Gürcüoğlu, Coşkun'un emekli olmadan önce son mezun ettiği öğrencilerinden biri olduğunu belirterek, öğretmenin çok iyi bir insan olduğunu ve ülkeye yararlı birçok evlat yetiştirdiğini söyledi. Gürcüoğlu, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Kaza, Giresun'dan Trabzon yönüne giden İhtiyaroğlu yönetimindeki araç ile Coşkun idaresindeki aracın çarpışmasıyla meydana geldi. Tartışma büyüyüp yumruklu kavgaya dönüştü ve Coşkun yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. İhtiyaroğlu, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Sanık, suçlamaları reddederek, çocukken kısa süre karate kursuna gittiğini ve kuşak atlamadan bıraktığını, şu anda hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ifade etti.

112 ses kayıtlarında, taraflar arasındaki tartışma ve bağırma sesleri duyulurken, otobüs kamerasında kaza sonrası anlar yer aldı. Coşkun ailesinin avukatları, sanığın eşinin 'İlhan dur, İlhan yapma, İlhan adam öldü' şeklinde söylemlerinin kayıtlara yansıdığını iddia etti, ancak eşi bu ifadeleri hatırlamadığını belirtti. Sanık avukatı Hicran Akkaya Şenol, müvekkilinin yardım refleksi gösterdiğini ve ölümün darp değil, Coşkun'un kalp rahatsızlığına bağlı olduğunu savundu.

Müşteki avukatı Çağdaş Tarık Taner ise emsal niteliğinde karar beklediklerini ifade ederek, sanığın pişmanlık göstermediğini ve otopsi görüntülerinin Coşkun'un kafasına en az 5 öldürücü darbe aldığını kanıtladığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güvenlik, Giresun, Trafik, Güncel, Keşap, Kavga, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
