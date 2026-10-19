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Giresun'dan kısa kısa

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Giresun\'dan kısa kısa
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Giresun'un Eynesil, Espiye, Yağlıdere ve Görele ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören ve ziyaretler gerçekleştirildi.

Giresun'un Eynesil, Espiye, Yağlıdere ve Görele ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören ve ziyaretler gerçekleştirildi.

Eynesil ilçesinde Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda düzenlenen törende, İlçe Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Fahrettin Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Erzikıran Mahallesi Muhtarı Güntekin Emeksiz, muhtarlık kurumunun devlet ile vatandaş arasında önemli bir bağ oluşturduğunu belirtti.

Espiye Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende ise Espiye Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Çelik, muhtarlık kurumunun yerel demokrasinin en eski örneklerinden biri olduğunu ve 1829'dan bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Etkinliğin ardından muhtarlar, protokol üyeleriyle yemekte bir araya geldi.

Yağlıdere ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende de muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Törenin ardından kaymakamlık tarafından muhtarlar onuruna yemek verildi.

Görele Kaymakamı İbrahim Civelek ise Muhtarlar Günü dolayısıyla dernek binasını ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlarla sohbet eden Civelek, ilçede fındık bahçelerini ve tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Civelek, tarımsal üretimi ve bitki sağlığını tehdit eden zararlılara ve olumsuz hava şartlarına karşı alınması gereken tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
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