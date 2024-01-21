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Giresun Dereli'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Giresun Dereli'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ali Akgün'ün kullandığı otomobil ile Adem Erzurum'un yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, Ali Akgün ve araçtaki diğer 4 kişi yaralandı ve Giresun'daki hastanelere kaldırıldı.

Giresun Dereli\'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
21.01.2024 - 19:11,
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Giresun'un Dereli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastanelere kaldırıldı.

Giresun-Dereli kara yolu Çalca köyü mevkisinde, Ali Akgün idaresindeki 28 ER 663 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Adem Erzurum yönetimindeki 28 ACJ 022 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ali Akgün ile araçlarda bulunan Naime Erzurum, Damla Erzurum, Yağız Erzurum ve Aysel Akçay yaralandı.

Yaralılar Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Giresun Dereli'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
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