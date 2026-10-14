Giresun Espiye'de damadın arkadaşı çifte takı yerine 25 kilogram fındık verdi - Son Dakika
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Giresun Espiye'de damadın arkadaşı çifte takı yerine 25 kilogram fındık verdi

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Giresun Espiye\'de damadın arkadaşı çifte takı yerine 25 kilogram fındık verdi
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Giresun Espiye'de bir düğün salonunda yapılan törende, gelin ve damada takı yerine yaklaşık 25 kilogram fındık hediye edildi. Damadın arkadaşının çuval içinde verdiği hediyeye şaşıran çift ve davetliler, bu anları gülümsemeyle karşıladı.

Giresun'un Espiye ilçesinde düzenlenen düğün töreninde gelin ve damada takı yerine bir çuval fındık hediye edildi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende, Damla ve Özgür Elmalı çifti dünyaevine girdi.

Damadın arkadaşı Furkan Maraş, düğünde çifte çuvalda yaklaşık 25 kilogram fındık hediye etti.

Şaşıran çift ve davetliler, hediyeyi gülümsemeyle karşıladı.

Özgür Elmalı, arkadaşının hediyesi karşısında şaşırdığını ve memnun olduğunu söyledi.

Düğünde yaşanan bu anlar, töreni kayda alan kameralarca görüntülendi.

Kaynak: AA
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