Giresun'un Espiye ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Giresun'un Espiye ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi

Giresun\'un Espiye ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen kahvaltı programında, Belediye Başkanı Erol Karadere engelliler derneği kurulacağını ve engellilere uygun alt ve üst geçitlerin yapılacağını açıkladı. Giresun Anadolu Engelliler Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Nihat Yayla ise toplumun engellilerle ilgilenme ve sorunlarına çözüm bulma görevine vurgu yaptı. Programda engellilere çiçek verildi.

16.05.2024 12:13
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Giresun'un Espiye ilçesinde "Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında kahvaltı programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Erol Karadere, programda yaptığı konuşmada, ilçede engelliler derneği kurulacağını söyledi.

Alt ve üst geçitlere engelli asansörü yapılacağını aktaran Karadere, "Cadde ve sokaklar engellilere uygun hale getirilecek. Engellilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz ve kendilerinin her zaman yanındayız." dedi.

Giresun Anadolu Engelliler Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Nihat Yayla ise Espiye'de engellilerle birlikte olmanın ve onların sorunlarına eğilmenin toplumun görevi olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından engellilere günün anısına çiçek verildi.

Programa Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Espiye Engelliler Koordinatörü Orhan Cesur ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'un Espiye ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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