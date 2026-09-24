Giresun Espiye'de menfeze düşen 9 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Giresun Espiye'de menfeze düşen 9 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun Espiye'de 19 Eylül'de su dolu menfeze düşen 9 yaşındaki çocuk, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti; cenazesi Çalkaya köyünde toprağa verildi. Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki çocuk da Espiye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.
Giresun'un Espiye ilçesinde 19 Eylül'de oyun oynadığı sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düşerek boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi.
Zeynep Sümeyra Güler için ilçeye bağlı Çalkaya köyündeki camide düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
İlçe Müftüsü Haki Özgül'ün kıldırdığı namazın ardından 9 yaşındaki Güler'in cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.
Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki Yusuf Erdem Arslan da kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
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