Giresun Espiye'de Yaz Kur'an Kursları Tamamlandı

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Giresun'un Espiye ilçesindeki yaz Kur'an kursları tamamlandı.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, kursların sona ermesi dolayısıyla Espiye Merkez Camisi'nde düzenlenen törende, kurslarda yaklaşık 1700 öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Öğrencilerin kurslarda Kur'an-ı Kerim okumayı ve namaz kılmayı öğrendiğini belirten Gülbe, "Kurslarımızı 60 bölgede düzenledik. Yaz Kur'an kurslarımızın çocuklarımıza birçok alanda katkı sunduğuna her daim şahitlik etmekteyiz. Kurslara katılan öğrencilerimizi ve velilerini tebrik ediyorum." dedi.