Giresun'un Doğankent ilçesinde otomobil kazası: 4 yaralı

Giresun'un Doğankent ilçesinde, otomobilin kayalıklara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Ağaçbaşı yaylasında, Mustafa Meşe yönetimindeki 52 AH 778 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.
Kazada, sürücü Meşe ile araçta bulunan Fatma Karadeniz, Aynur Meşe ve Alperen Meşe yaralandı.
Yaralılar, Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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