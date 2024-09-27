Giresun'un İlk Kadın Ahisi - Son Dakika
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Giresun'un İlk Kadın Ahisi

Giresun\'un İlk Kadın Ahisi

Dilek Emine Domaçoğlu, 40 yıllık meslek hayatıyla Giresun'da 'Yılın Ahisi' seçildi.

27.09.2024 15:20
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Giresun'da "Yılın Ahisi" seçilen Dilek Emine Domaçoğlu, 40 yıldır motorlu araç ön düzen ayarcılığı ve lastikçilik işini sürdürüyor.

Giresun Sanayi Sitesi'nde kayınpederinin yanında 20 yaşında mesleğe başlayan ve eşi ile işini devam ettiren Domaçoğlu (60), bu yıl kentte "Yılın Ahisi" seçildi.

Mesleğini severek yapan ve aynı zamanda kentin ilk kadın ahisi seçilen Domaçoğlu, sanayi sitesindeki dükkanında işini uzun yıllar daha sürdürmek istiyor.

Domaçoğlu, AA muhabirine, bir kadın olarak bu işi yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Çevresinden olumlu tepkiler aldığını ifade eden Domaçoğlu, "İşi yapınca yorgunluklarınız bir tarafa gidiyor, mutlu oluyorsunuz. Yapabilmek de önemli, karşı tarafın takdiri de önemli." dedi.

Domaçoğlu, sanayi esnafının aile gibi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sabah başlar akşam bitiririz, kendi ailelerimizden daha çok buradayız. Gelenlerle ailece görüştüklerimiz var, çocuklarını, torunlarını, anne babalarını biliriz. Esnaflık bu, esnaf ve zanaatkar olmanın tüm vasıflarını yerine getirmeye çalışıyoruz."

Mesleğe başladığı ilk yıllarda kendisini görenlerin şaşırdığını anlatan Domaçoğlu, "Sanayide bir kadının çalışması o zamanlar çok yeniydi hatta yoktu. Sonradan kadınların burada var olması gerektiği, aslında sanayinin zor bir yer olmadığı düşüncesine vesile olduk." diye konuştu.

Domaçoğlu, kadın ya da erkek işi diye bir şey olmadığına işaret ederek, "Burada o kadar çok kadın var ki işlerini başarıyla yapıyorlar, masalarının başındalar. Ben biraz daha dışarıdayım. Gelen müşteriler burada kadın olduğunu görünce, onlara da bir rahatlık geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadığını belirten Domaçoğlu, dükkana gelen müşterileri yaptığı işten memnun olunca kendisinin de mutlu olduğunu kaydetti.

Dilek Emine Domaçoğlu, "Yılın Ahisi" seçilerek 40 yıllık emeğinin takdir edilmesinin kendisini çok memnun ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'un İlk Kadın Ahisi - Son Dakika

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