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Giresun'un Kümbet Yaylası, doğaseverlerin rotasında - Son Dakika
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Giresun'un Kümbet Yaylası, doğaseverlerin rotasında

Giresun'un Kümbet Yaylası, kışın beyaza bürünen ormanları ve eşsiz güzellikteki kar örtüsüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yayla, konaklayanlar ve günübirlik ziyaretçiler için doğa yürüyüşleri, kızak gibi etkinlikler yapma imkanı sunuyor. Yaylanın sessiz, sakin ve güzel ortamı, ziyaretçilerin hoş vakit geçirmesini sağlıyor. Yaylanın potansiyelinin daha da değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Giresun\'un Kümbet Yaylası, doğaseverlerin rotasında
30.01.2024 - 11:47,  Güncelleme: 12:11
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Kışın beyaza bürünen ormanlarının görüntüsüyle ilgi gören Giresun'un Kümbet Yaylası, doğaseverlerin rotasında yer alıyor.

Kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı yayla, yaz aylarının yanı sıra kışın da ziyaret ediliyor. Geniş ladin ve köknar ormanlarını kaplayan kar örtüsü, eşsiz güzellikte görüntüler oluşturuyor.

Kümbet Yaylası'nın huzur veren ortamı, son yıllarda kışın da ziyaretçileri kendine çekiyor. Konaklayanların yanı sıra günübirlik de yaylaya gelen vatandaşlar doğa yürüyüşü, kızak gibi etkinlikler yaparak aileleriyle hoş vakit geçiriyor.

Kentteki doğa sporları kulüpleri de yaylanın farklı noktalarına yürüyüş düzenliyor.

Yarıyıl tatilinde oğlu ile Kümbet Yaylası'nda konaklayan Pelin Sinem Bekçi, AA muhabirine, kış mevsiminde ilk kez yaylada kaldığını söyledi.

Güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Bekçi, "Karne hediyesi olarak yaylada kaldık. Eğlendik, kızakla kaydık, günümüz güzel geçti. Kışın da buranın ayrı bir güzelliği var, kar gerçekten burayı çok güzelleştirmiş. Kümbet saklı kalmış bir cennet, baharı da yazı da güzel." dedi.

"Sessiz, sakin, çok güzel ve ideal bir yer"

Ordu'dan gelen Songül Akbaş da kış mevsimindeki ortamını görmek istediği için Kümbet Yaylası'nı ziyaret ettiğini aktardı.

Yaylanın havasının çok iyi olduğunu belirten Akbaş, "Kar var, temiz bir havası var, görselliği çok güzel, kış mevsimi için sessiz, sakin, çok güzel ve ideal bir yer." diye konuştu.

Akbaş, yaylanın daha çok yatırımla eşsiz bir yer olabileceğini dile getirerek, "Neden bir Uludağ gibi, Palandöken gibi olmasın? Bu güzel ortamın değerlendirilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"Doğa gelinlik giymiş gibi"

Turla Ordu'dan gelen Ebru Erkaya da yaylanın doğal güzelliğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Düşünün ki doğa gelinlik giymiş gibi, her yer uçsuz, bucaksız karla bürünmüş. Çok güzel aktiviteler var, biz mesela kızak etkinliği yaptık, gece oturup arkadaşlarımızla sohbet ettik. Kendi adıma buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Tekrar gelmek ister miyim? Evet isterim. Herkese de gelmesini tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA
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