Giresun Üniversitesi'nde 25 bin öğrenci 2026-2027 akademik yılına başladı. - Son Dakika
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Giresun Üniversitesi'nde 25 bin öğrenci 2026-2027 akademik yılına başladı.

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Giresun Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı başladı; üniversite 25 bin öğrencinin ders başı yaptığını açıkladı. Yeni dönemde nitelikli eğitim, güçlü akademik kadro ve öğrenci odaklı anlayışla çalışmaların süreceği belirtildi.

Giresun Üniversitesi'nde (GRÜ) yeni akademik yıl bugün başladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 2026-2027 akademik yılında 25 bin öğrencinin ders başı yaptığı belirtildi.

Üniversitenin yeni akademik yılda da nitelikli eğitim, güçlü akademik kadro ve öğrenci odaklı anlayışla çalışmalarını sürdüreceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi.

"Öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine de katkı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz, sahip olduğu eğitim ve araştırma altyapısıyla geleceğin nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmaya da aynı kararlılıkla devam edecektir. Yeni akademik yılın başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize başarı, sağlık ve huzur getirmesini, üniversitemiz, Giresun ve ülkemiz için verimli ve başarılı bir akademik yıl olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA
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