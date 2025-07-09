Giresun Üniversitesi'nde Yeni Veri Bilimi Bölümü! - Son Dakika
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Giresun Üniversitesi'nde Yeni Veri Bilimi Bölümü!

09.07.2025 12:50
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Giresun Üniversitesi, Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü'ne bu yıl ilk kez öğrenci alacak.

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü'ne bu yıl ilk kez öğrenci kabul edileceği bildirildi.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Eğrioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite tercihi yapacak gençler için geleceğin en parlak mesleklerinden birine adım atma fırsatı sunan bölümün, özellikle veri bilimi ve yapay zeka alanlarında kariyer hedefleyen öğrencileri beklediğini vurguladı.

Veri Bilimi ve Analitiği Bölümünün güçlü akademik kadrosu ve küresel başarılarıyla dikkat çektiğini aktaran Eğrioğlu, şunları kaydetti:

"Kaliforniya merkezli ScholarGPS küresel sıralamasına göre, akademik çalışmalarıyla dünyada 45'inci, Türkiye'de ise birinci sırada yer alan bölüm, bilimsel üretkenliğiyle öne çıkıyor.

Bölüm öğretim üyelerinden iki isim, 'yapay sinir ağları' alanındaki çalışmalarıyla dünya sıralamasında 18'inci ve 22'nci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Akademisyenler, yapay zeke, makine öğrenmesi ve veri bilimi literatürüne çok sayıda yeni model ve yöntem kazandırmış durumda."

Eğrioğlu, bölümün öğrencilere yalnızca güçlü bir teorik altyapı değil, aynı zamanda pratikte de önemli fırsatlar sunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Öğretim üyelerinin yürüttüğü TÜBİTAK projeleriyle burs imkanları, mezunlara yönelik tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora programları ile akademik kariyer imkanı sağlanıyor.

Güncel teknolojilere odaklanan müfredatı, sektörel beklentilerle uyumlu ders içerikleri ve öğrencilerine kazandırdığı global vizyon sayesinde bölüm, geleceğe hazırlanan gençler için cazip bir seçenek haline geliyor."

Kaynak: AA

Giresun Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Üniversitesi'nde Yeni Veri Bilimi Bölümü! - Son Dakika

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