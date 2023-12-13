 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Giresun Üniversitesi öğrencisi evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun Üniversitesi öğrencisi evinde ölü bulundu

Giresun Üniversitesi öğrencisi Cemalettin Ceylan, arkadaşları tarafından evinde baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ceylan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Giresun Üniversitesi öğrencisi evinde ölü bulundu
13.12.2023 - 21:01,  Güncelleme: 21:03
Abone Ol

GİRESUN'da arkadaşları tarafından evinde baygın halde bulunan üniversitesi öğrencisi Cemalettin Ceylan (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü 2'nci sınıfta öğrenim gören Cemalettin Ceylan, arkadaşları tarafından kaldığı evde akşam saatlerinde baygın halde bulundu. Öğrencilerin ihbarıyla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan Ceylan, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ceylan'ın muayenesinde, vücudunda darp veya kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Ceylan'ın, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Ceylan'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, cenazesinin ise yarın memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Giresun Üniversitesi, Olaylar, Soruşturma, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Üniversitesi öğrencisi evinde ölü bulundu - Son Dakika


19:48
Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
19:08
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:04
Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
18:18
Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49
Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı

Son Dakika
19:48 Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
19:08 Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:04 Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
18:18 Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 21:07:49. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun Üniversitesi öğrencisi evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement