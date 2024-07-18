Giresun ve Muğla'da suç örgütü operasyonu: 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Giresun ve Muğla'da suç örgütü operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Giresun ve Muğla'da gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, narkotik madde ve suç unsuru olduğu değerlendirilen deliller ele geçirildi.

18.07.2024 23:31
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Giresun ve Muğla'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce, M.D'nin kurucusu, T.D'nin yöneticisi olduğu ve kamuoyunda "Lugano Suç Örgütü" olarak bilinen örgüte yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Giresun ve ilçe merkezleri genelinde örgütsel faaliyet kapsamında yağma, tefecilik gibi eylemlerde bulundukları değerlendirilen şüphelilere yönelik Giresun'da 11 ve Muğla'da bir olmak üzere 12 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan aramalarda ruhsatız tabanca, narkotik madde, doküman gibi suç ve suç unsuru olduğu değerlendirilen deliller ele geçirildi.

Cezaevinde bulunan bir kısım şüpheliler dışında haklarında gözaltı kararı verilen 4 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Espiye Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun ve Muğla'da suç örgütü operasyonu: 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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