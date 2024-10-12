Girişimci Anneye Sosyal Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Girişimci Anneye Sosyal Destek

Geniş Video İzle

Yasemin Öksüz, sosyal destekle kafesiyle yöresel ürünler satıyor, kadın girişimcileri teşvik ediyor.

12.10.2024 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Girişimci anne sosyal desteklerle kendine ait işletme kurdu

İspirli 4 çocuk annesi Yasemin Öksüz, sosyal hizmet merkezi desteğiyle kurduğu kafede yöresel ürünleri pazarlıyor

ERZURUM - Erzurum'un İspir İlçesinde Sosyal destek alarak geçimini sürdüren 4 çocuk annesi Yasemin Öksüz, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle kurduğu kafede hem yöresel ürünleri satıyor hem de kafe işletmeciliği yapıyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Yasemin Öksüz, ailesinin ekonomik yoksunluk içerisinde olması nedeniyle çocuklarının okula devamı için Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı İspir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne 2021 yılında başvuru yaptı. İspir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Öksüz aile hakkında yapılan sosyal inceleme raporu doğrultusunda Yasemin Öksüz' ün çocuklarının okula devamı için katlı sosyal ekonomik yardım hizmeti ve ayrıca danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verildi.

Anne Yasemin Öksüz, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından desteklendiği ve iş bulamadığı süreçte kendi ayaklarının üzerinde durmak, çocuklarına ve ailesine destek olmak için el emeğiyle hazırlamış olduğu tarhana, konserve, mantı gibi ürünlerini satmaya başladı. Daha sonra ticari hayata atılarak İspir ilçesinde işletmesi kendisine ait olan Fasıl Kafe'yi kurdu. Burada kendi el emeğiyle sattığı ürünlerin yanı sıra yiyecek ve içecek servisinde de bulunuyor.

Yıllık 1 tona yakın tarhana sattığını diğer ürünlerinin de vatandaştan ciddi talep gördüğünü ifade eden Yasemin Öksüz kendisi gibi düşünen ticarete atılarak çocuklarına, ailesine faydalı olmak isteyen tüm kadınlara cesaretli oldukları ve azmettikleri takdirde başarılı olacaklarını söyledi.

Anne Öksüz, ayrıca kendisi ve çocuklarının yaşamış olduğu zor süreçlerde destek olan ticarete atılmak için rehberlik ve danışmanlık yapan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekibine de teşekkür etti.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut kadın girişimci 4 çocuk annesi Yasemin Öksüz'ü ziyaret ederek ticari hayat girişimindeki cesaretinden dolayı tebrik etti ve kendi ayakları üzerinde durmak isteyen tüm kadınları İl Müdürlüğünce desteklendiğini ayrıca Erzurum merkez ve ilçelerdeki kadın kooperatifleriyle de sürekli iletişim ve işbirliği içinde olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aykut, Sosyal Yardım almak yerine girişimcilikleriyle istihdam fırsatı sağlayan kadınların sayısının artması için gerekli tüm çaba ve özveriyi İl Müdürlüğü olarak destekleyerek sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Kadın, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girişimci Anneye Sosyal Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak
12:10 Son seçim anketinde CHP’den AK Parti’ye görülmemiş fark Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
16:01 Jorge Jesus’un, ’’Bu çocuktan çok para kazanacaksınız’’ dediği futbolcu Premier Lig’e gidiyor Jorge Jesus'un, ''Bu çocuktan çok para kazanacaksınız'' dediği futbolcu Premier Lig'e gidiyor
15:55 Cristiano Ronaldo’nun attığı mesajlar ifşa oldu Cristiano Ronaldo'nun attığı mesajlar ifşa oldu
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:30 İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:57 Trabzon’da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:51 Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 13:35:07. #1.13#
SON DAKİKA: Girişimci Anneye Sosyal Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.