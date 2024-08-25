Girit Adası'nda kasten çıkarılan yangınlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Girit Adası'nda kasten çıkarılan yangınlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Girit Adası'nın Hanya bölgesinde çıkan yangınlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, son 24 saatte meydana gelen 28 orman yangını hakkında bilgi verdi.

25.08.2024 19:51
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Girit Adası'nın Hanya bölgesinde kasten yangın çıkardığı gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Hanya'da meydana gelen yangınlarla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, zanlının 27 Ağustos'ta savcılığa ifade vereceği kaydedildi.

Son 24 saatte 28 orman yangını

Öte yandan, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, son 24 saat içinde 28 orman yangınının meydana geldiğini bildirdi.

Bakan Kikilias, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, yangınlardan 23'ünün hızlı bir şekilde kontrol altına alındığını, kalan 5 yangınla ilgili söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Kikilias, 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, sıcak hava koşullarının yangın riskini artıracağını vurgulayarak, "Hiçbir hata affedilmez." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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