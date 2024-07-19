Girit Adası'ndaki Havaalanında Küresel Yazılım Sorunu: Uçaklar Gecikti - Son Dakika
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Girit Adası'ndaki Havaalanında Küresel Yazılım Sorunu: Uçaklar Gecikti

Girit Adası'ndaki Kandiye Nikos Kazancakis Havaalanı'nda küresel yazılım sorunu nedeniyle uçakların havaalanından ayrılışında aksamalar yaşandı. Turizm sezonundan kaynaklanan yoğunluk ve sistemdeki manuel çalışma durumu seferlerde gecikmelere neden oldu. Sorunun kaynağı CrowdStrike tarafından sağlanan siber güvenlik hizmeti oldu. Microsoft 365 ise sorunu çözdüğünü ve uygulamaların iyileştiğini bildirdi.

19.07.2024 18:39
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Girit Adası'ndaki Kandiye Nikos Kazancakis Havaalanı'nda küresel yazılım sorunu nedeniyle uçakların havaalanından ayrılışında aksamalar oldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kandiye Nikos Kazancakis Havaalanı'nda, küresel yazılım sorunu nedeniyle sistem manuel olarak çalıştırıldı. Ancak turizm sezonundan kaynaklanan yoğunluğun da etkisiyle seferlerde gecikmeler yaşandı.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen aksaklıklar yaşanmıştı.

CrowdStrike, sorunu tespit ettiklerini ve kullanıcılara yönelik "geçici" bir çözüm geliştirdiklerini duyurmuştu.

Microsoft 365 ise yaptığı açıklamada, telemetrilerinin küresel yazılım sorunundan etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinin iyileştiğini gösterdiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Girit Adası'ndaki Havaalanında Küresel Yazılım Sorunu: Uçaklar Gecikti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Girit Adası'ndaki Havaalanında Küresel Yazılım Sorunu: Uçaklar Gecikti - Son Dakika
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