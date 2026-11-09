Girit'in güneyinde alabora olan göçmen teknesindeki 12 kişi yaşamını yitirdi

Girit'in güneyinde alabora olan göçmen teknesindeki 12 kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Girit Adası'nın güneyinde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu ve 12 kişi hayatını kaybetti. Ticari bir geminin tespit ettiği tekneye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri denizden 12 ceset çıkardı, kazadan 18 kişi kurtuldu.
Girit Adası'nın güneyinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Girit'in Kalon Limenon sahilinin 15 deniz mili güneydoğusundan geçen ticari bir gemi, düzensiz göçmenleri taşıyan alabora olmuş tekneyi tespit etti.
Olay yerine gelen Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri, denizden 12 ceset çıkardı. Kazadan 18 kişi kurtuldu.
Kaynak: AA
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