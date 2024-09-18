Girit Adası'ndaki Samaria Kanyonu'nda yürüyüş yapan kadın turist, üzerine taş düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, turistler Girit Adası'ndaki Samaria Kanyonu'nda yürüyüş yaparken şiddetli yağmur başladı.
Yağışların toprak yapısını zayıflatması sonucu kanyondan kopan taş, kadın turistin üzerine düştü.
Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Diğer turistlerin güvenli bir bölgeye götürüldüğü kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Girit'te Kadın Turist Taş Düşmesiyle Öldü - Son Dakika
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