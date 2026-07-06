Girit'te Orman Yangınları Başladı - Son Dakika
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Girit'te Orman Yangınları Başladı

06.07.2026 14:59
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Yerapetra ve Afrati bölgelerinde çıkan yangınlara hava ve kara ile müdahale ediliyor.

Yunanistan'da Girit Adası'nın Yerapetra ve Afrati bölgelerinde orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yapılan paylaşımda bugün müdahale edilen yangınlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Yerapetra Belediyesi sınırlarındaki tarımsal ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına hem karadan hem de yangın söndürme helikopterleriyle müdahale başlatıldı.

Girit'in Kandiye iline bağlı Vianu Belediyesindeki Afrati bölgesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Girit'te Orman Yangınları Başladı - Son Dakika

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