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Girlevik Şelalesi'nden kartpostallık kış manzarası - Son Dakika
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Girlevik Şelalesi'nden kartpostallık kış manzarası

Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, geçtiğimiz hafta sonu yağan karla adete gelinlik giydi. Yaz aylarında yerli ve yabancıların akınına uğrayan şelale, karla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Şelalede oluşan kartpostallık manzaralar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Girlevik Şelalesi\'nden kartpostallık kış manzarası
28.12.2023 - 20:26,  Güncelleme: 20:28
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Girlevik şelalesi'nden kartpostallık kış manzarası

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, geçtiğimiz hafta sonu yağan karla adete gelinlik giydi. Yaz aylarında yerli ve yabancıların akınına uğrayan şelale, karla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

Erzincan'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'nde, kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce tescillenen alanlar içerisinde yer alan Girlevik Şelalesi, 21 Ekim 2020 tarihinde "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmesinin ardından ziyaretçilerini cezbediyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Geçtiğimiz Pazar günü yağan kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen şelalede, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz sarkıtları da oluştu.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, güzel görüntüler oluşturdu.

Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlardan Erkan Adem, "Buranın çok güzel bir doğası var, şelale çok güzel görünüyor. Karın yağmasıyla da harika bir manzara oluştu. Herkesi bu güzelliği görmeyi tavsiye ederim, adeta görsel şölen sunan şelaleye gelen ziyaretçiler yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel bu eşsiz manzarayı herkesin gelip görmesi gerekir" dedi.

Kaynak: İHA
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