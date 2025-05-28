Gizli Servis'te Kavga: İki Memur Açığa Alındı

ABD Gizli Servisi'nde çalışan iki kadın memur, mesai saatleri içinde kavga etmelerinin ardından olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine açığa alındı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Gizli Servis Sözcüsü, iki kadın memurun görev başındayken fiziksel kavgaya girdiğini gösteren videoyu doğruladı.

Sözcü, ABD Gizli Servisi'nin, 21 Mayıs günü saat 02.30 sularında iki üniformalı memur arasında yaşanan tartışmadan haberdar olduğunu aktardı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington DC'deki evinin önünde meydana gelen olayın iç soruşturma kapsamında olduğunu aktaran Sözcü, "Olaya karışan kişiler görevden uzaklaştırılmıştır ve bu konu bir iç soruşturmanın konusudur." dedi.

Sözcü, Gizli Servis'in tüm çalışanları için katı davranış kurallarına sahip olduğunu belirterek, bunları ihlal eden herhangi bir davranışın kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Konunun personel meselesi olduğunu vurgulayan Sözcü, bu nedenle daha fazla yorumda bulunamayacağını belirtti.