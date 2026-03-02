GKRY Lideri Hristodulidis'ten İHA Saldırısına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GKRY Lideri Hristodulidis'ten İHA Saldırısına Tepki

02.03.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GKRY lideri Hristodulidis, Akrotiri üssüne düzenlenen İHA saldırısının ardından güvenliği vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, İngiliz üssü Akrotiri'ye insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini ve kısmi maddi hasar meydana geldiğini belirterek, "Öncelikli kaygımız, ülkenin ve vatandaşların güvenliğidir." dedi.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın Limasol yakınlarındaki İngiliz üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) İHA düşmesinin ardından Rum Ulusal Konseyini toplantıya çağırdı.

Toplantının ardından videolu mesaj paylaşan Hristodulidis, Akrotiri Üssü'ne İHA saldırısı yapıldığını doğrulayarak, dün gece yarısı üsse "Shahed" türü İran yapımı İHA düştüğünü ve kısmi maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Hristodulidis, olayın ardından tüm kurumların teyakkuz ve operasyonel hazırlık içinde bulunduğunu belirterek, önceliklerinin güvenlik olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öncelikli kaygımız, ülkenin ve vatandaşların güvenliğidir. Gereken her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kıbrıs (GKRY) herhangi bir askeri operasyona katılmamaktadır ve böyle bir operasyonun parçası olma niyetinde asla değildir. Bugüne kadar kriz bölgeleri için üslendiğimiz insani role bağlı kalmaya devam edeceğiz. Sorunun değil çözümün parçası olma anlayışımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GKRY Lideri Hristodulidis'ten İHA Saldırısına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı
Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
336 milyon Euro’luk Galatasaray’ı bile geçtiler İşte Türkiye’de en çok gol atan futbol takımı 336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı
Nihat Hatipoğlu’nu hiç böyle görmediniz Sorulan soruya çok sinirlendi Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında

15:05
İran’da Dünya Kupası belirsizliği
İran'da Dünya Kupası belirsizliği
14:42
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 15:36:17. #7.11#
SON DAKİKA: GKRY Lideri Hristodulidis'ten İHA Saldırısına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.