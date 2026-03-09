Glasgow'da Yangın: İstasyon Kapandı - Son Dakika
Glasgow'da Yangın: İstasyon Kapandı

09.03.2026 16:04
Glasgow Central İstasyonu'nda çıkan yangın nedeniyle istasyon kapatıldı, bina yıkıldı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde, günlük yaklaşık 70 bin kişinin kullandığı tren istasyonunda dün akşam başlayan yangın nedeniyle bir bina yıkıldı, istasyon geçici olarak kapatıldı.

İskoçya Yangın ve Kurtarma Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Glasgow Central İstasyonu'ndaki bir binada yer alan iş yerinde dün saat 16.00 civarında yangın başladı.

Ticari amaçla kullanılan 4 katlı binadaki tek kullanımlık elektronik sigara ürünleri satan iş yerinde başlayan yangın, gece saatlerine kadar tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri yangına, 18 araç ve 3 merdivenle müdahale etti.

Yangın nedeniyle istasyonun köşesinde kalan koruma altındaki tarihi bina tamamen yıkılırken, can kaybı ve yaralanan olmadığı belirtildi.

Sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınan yangın nedeniyle günlük yaklaşık 70 bin kişinin kullandığı İskoçya'nın en hareketli tren istasyonunun en az 2 gün kapalı kalacağı açıklandı.

İskoçya Demiryolları İşletmesinden (ScotRail) yapılan açıklamada, Glasgow Central istasyonunu kullanmak isteyen yolcuların yakınlardaki başka istasyonlara yönlendirileceği ifade edildi.

Londra-Glasgow tren seferlerini yapan Avanti West Coast şirketi ise bilet sahiplerinin hiçbir ek ücret ödemeden Edinburgh kentine giden LNER şirketine ait trenleri kullanabileceğini duyurdu.

İskoçya Bölgesel BaşbakanıJohn Swinney ise istasyonun yeniden açılması ve zararın karşılanması için Glasgow Belediyesine finansal destek vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

