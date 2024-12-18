Glass Beams İstanbul'da Sahne Alıyor

Avustralyalı Glass Beams grubu, 29 Mayıs 2025'te KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.
Grup, Epifoni ve All Things Live Middle East organizasyonuyla İstanbul'da sahne alacak.
Maskeleriyle kimliklerini saklayan, mistik ve sakin bir müzik tarzına sahip topluluk, ürettiği çalışmalarında Doğu ve Batı ruhunu yakalamaya çalışıyor.
Glass Beams, yayınladığı albümlerle çeşitli müzik platformlarında milyonlarca takipçiye ulaştı.??????????????
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