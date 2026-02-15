Göç Krizi Siyasi Partileri Yeniden Şekillendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Göç Krizi Siyasi Partileri Yeniden Şekillendiriyor

15.02.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, göç krizinin AB’deki siyasi parti politikalarını etkilediğini vurguladı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, göç krizinin Avrupa Birliği'ne (AB) üye tüm ülkeleri etkilediğini belirterek, "Göç krizi, Avrupa'daki siyasi partilerin politikalarını yeniden şekillendirdi" dedi.

Plenkovic, Almanya'da 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen "Avrupa Hayali: Baskı Altında Temel Değerlerin Savunulması" panelinde konuştu.

Göç krizinin AB'ye üye tüm ülkeleri etkilediğini söyleyen Plenkovic, bazı ülkelerde bu etkinin daha hızlı, bazılarında ise gecikmeli şekilde ortaya çıktığını bildirdi.

Plenkovic, göç krizinin siyasi sonuçlarına dikkati çekerek, bu sürecin özellikle siyasi yelpazenin uç noktalarında yer alan partilerin güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

Ana akım siyasi partilerin de bu değişime uyum sağlamak zorunda kaldığını dile getiren Plenkovic, şöyle konuştu:

"Göç krizi, Avrupa'daki siyasi partilerin politikalarını yeniden şekillendirdi. Ana akım partiler göç konusuna daha kısıtlayıcı yaklaşmaya başladı. Toplumların güvenlik, kimlik ve sosyal yapı konularındaki kaygılarının siyasi süreçleri doğrudan etkilendi. Eğer siyasi aktörler toplumdaki değişim, güvenlik ve sosyal yapı konusundaki endişelere yanıt vermezse, seçmen desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar."

Plenkovic, Avrupa'nın halen göç krizinin sonuçlarını yaşamaya devam ettiğini kaydederek, bu sürecin sadece siyasi değil, aynı zamanda toplumsal ve psikolojik etkiler de yarattığını ifade etti.

Avrupa'daki demokratik süreçler üzerinde dış etkilerin giderek arttığını bildiren Plenkovic, yanlış bilgilendirme kampanyalarının toplumların kararlarını etkileyebildiğini aktardı.

Plenkovic, yanlış bilgilendirmenin demokratik sistemler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, özellikle dijital platformların bu tür etkilerin yayılmasını hızlandırdığını dile getirdi.

Demokratik toplumların bu tür etkilere karşı dayanıklılık geliştirmesi gerektiğini söyleyen Plenkovic, "Demokrasiler gerçeklere, doğru bilgiye ve akla dayanmalıdır. Demokratik dayanıklılığımız her zamankinden daha önemli bir sınavdan geçmektedir." dedi.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Güvenlik, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göç Krizi Siyasi Partileri Yeniden Şekillendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

16:35
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
16:22
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu
Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
15:29
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 16:44:43. #7.13#
SON DAKİKA: Göç Krizi Siyasi Partileri Yeniden Şekillendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.