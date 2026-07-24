Göçemen 2 apartmanı bilirkişi raporunda kusurlar yeniden belirlendi: evladını kaybeden anneden adalet çağrısı

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Göçemen 2 Apartmanı'na ilişkin bir yılı aşkın süredir beklenen bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Raporda, müteahhit, statik proje müellifi, şantiye şefi ve yapı denetim şirketi yetkilileri "asli kusurlu", belediye görevlileri "tali kusurlu" olarak değerlendirildi. Depremde eşi ve kızını kaybeden Lale Mukaddes Saraç, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulunarak "adaletin artık gecikmeden yerini bulmasını" istedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 2 yıllık, 8 katlı Göçemen 2 Apartmanı'nın yıkılması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mehmet Salih Göçemen, yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Günay, statik proje müellifi ve şantiye şefi Mehmet Fatih Rifaioğlu, proje ve uygulama denetçisi Züheyr Gülücü, kontrol elemanı Selman Yeniocak ile zemin etüt raporunu hazırlayan Hıdır Zervent ve Evren Gümüş hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

Başsavcılık, ardından o dönem de aynı görevde bulunan Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Engin Sözer ile belediye çalışanları inşaat teknikeri Arif Murat Elçi, elektrik mühendisi Bekir Sıtkı Aydın, makine mühendisi Hayrinnisa Kimyacı ve mimar Mevlüt Semih Küreç hakkında da aynı suçtan dava açtı. İki dava birleştirildi.

BELEDİYE GÖREVLİLERİ İÇİN "TALİ KUSURLU" TESPİTİ YAPILDI

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 1 yılı aşkın süredir beklenen, Atatürk Üniversitesi'nden 7 akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya sunuldu.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı bilirkişi raporunda; müteahhit, statik proje müellifi, şantiye şefi, yapı denetim şirketi yetkilisi, proje ve uygulama denetçisi ile kontrol elemanının "asli kusurlu" olduğu, belediye statik proje kontrol denetçisi inşaat mühendisi Fahriye Aktaş ile Belediye Yapı Kontrol Birimi'nin "tali kusurlu" olduğu, zemin etüt raporunu hazırlayanların da "kusursuz" olduğuna kanaat getirildi.

"ADALETİN ARTIK GECİKMEDEN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM"

Depremde eşi ve kızını kaybeden Lale Mukaddes Saraç, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrı yaparak, "Yaklaşık üç buçuk yıldır adalet bekliyorum. Eşimi ve kızımı, aynı apartmanda yaşamını yitiren diğer dört canla birlikte geri getirecek hiçbir karar olmadığını biliyorum. Benim canlarım, depremin ilk saniyelerinde yıkılan apartmanın enkazında tam bir hafta kaldı. Ben de bir hafta boyunca enkazın başında onları bekledim. Bu acının tarifi yok" dedi.

Sanıkların önceki bilirkişi raporuna yaptıkları itirazlar nedeniyle bir yılı aşkın süredir yeni bilirkişi raporunu beklediklerini belirten Saraç, "Nihayet dosyaya giren rapor, sorumluların kusurlarını bir kez daha ortaya koydu. Artık yargılamanın daha fazla uzatılmasını istemiyorum. Sorumluların 'olası kast' kapsamında yargılanmalarını ve hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Deprem değil; ihmal, kuralsızlık ve denetimsizlik eşimi, kızımı ve diğer dört canı bizden aldı. Bu dava, sadece bizim ailemizin değil, bir daha hiçbir insanın aynı acıyı yaşamaması için verilen bir adalet mücadelesidir. Kaybettiğimiz altı can adına adaletin artık gecikmeden yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.