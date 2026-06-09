Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 138 Gözaltı

Çanakkale merkezli 11 ilde, düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 137 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 41 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı tarafından yaklaşık 8 ay teknik takip gerçekleştirildi.

Ekipler, A.K.'nın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün temin ettiği sürat botları ve araçlarla Çanakkale kıyılarını kullanarak düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a yasa dışı geçişlerini organize ettiği belirlendi.

Çanakkale merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Samsun, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kayseri'de eş zamanlı operasyonda A.K. ile yönetici kadrosunun da aralarında bulunduğu 41 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonda yakalanan çeşitli ülkelere mensup 137 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.