Gökce'den TRT'ye Tepki

11.03.2026 16:05
Tutuklu İPA Başkanı Gökç, TRT'nin İmamoğlu davasıyla ilgili iddialarını yalanladı ve tepki gösterdi.

(ANKARA) - Tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, TRT'nin, "İmamoğlu Suç Örgütü davasıyla ilgili ortaya atılan iddialar ve gerçekler" paylaşımına tepki göstererek, "TRT yöneticilerinin kurumun kültürüne, tarihine ve yayıncılık ilkelerine uygun hareket etmesini bekliyoruz" dedi.

Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TRT'nin "İmamoğlu'nun talepleri usule aykırı olduğu için reddedildi. MASAK raporları avukata daha önce verildi. Duruşmaya katılım için bekleyip içeri alınmayan kimse yok. İmamoğlu Suç Örgütü davasıyla ilgili ortaya atılan iddialar ve gerçekler" paylaşımına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekten çok üzgünüm. Değerli Avukatım Aynur Tuncel Yazgan MASAK raporlarının bize verilmediğini ifade etti. TRT aşağıdaki paylaşımı yaparak avukatımın verdiği bilginin gerçeği yansıtmadığını söyleyip, 'raporlar daha önce CD içerisinde verildi' dedi. Halbuki TRT'nin bu paylaşımı gerçeğe aykırı."

TRT'nin sözünü ettiği CD'nin içinde, İlbak Holding, Eyüp Subaşı, Murat Kapki gibi isimlerle ilgili raporlar yer alıyor. Yani, alt yüklenici firmalar ve ilgilileri hakkında hazırlanan raporlar. Bu raporlarda İBB yöneticisi olarak benim adım veya kaydım bulunmuyor. Raporlarda, mal varlığıma ilişkin bir inceleme de yer almıyor. Zaten kamu görevlisi olduğum için düzenli olarak mal beyanı sunuyorum.

"Herkese eşit mesafede olması, masumiyet karinesini ve lekelenmeme hakkını koruması gerekir"

TRT 62 yıllık çok önemli bir kurum. Kamu yayıncısı olarak 86 milyon vatandaşımız tarafından finanse ediliyor. Herkese eşit mesafede olması, masumiyet karinesini ve lekelenmeme hakkını koruması gerekir. Nereden temin edildiği bilinmeyen tek taraflı beyanları yayınlamak yerine avukatıma ulaşıp doğru bilgiyi alabilir ve halkımızı doğru bilgilendirebilirlerdi. TRT yöneticilerinin kurumun kültürüne, tarihine ve yayıncılık ilkelerine uygun hareket etmesini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Medya, Trt, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

