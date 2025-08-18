Gökçeada'da Sürücüden Uzlaşma ile Bayrak ve Fidan - Son Dakika
Gökçeada'da Sürücüden Uzlaşma ile Bayrak ve Fidan

Gökçeada\'da Sürücüden Uzlaşma ile Bayrak ve Fidan
18.08.2025 11:30
Tehdit eden sürücü uzlaştırma kapsamında 250 Türk bayrağı ve 20 fidan almayı kabul etti.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçen yıl Sahil Güvenlik ekiplerini trafikte ???????tehdit eden sürücü, edimli uzlaştırma süreci kapsamında tekne sahiplerine dağıtılmak üzere 250 Türk bayrağı ve Kuzu Limanı'nda hatıra ormanı oluşturulması için 20 fidan almayı kabul etti.

Sürücü B.D, aracını 4 Temmuz 2024'te ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nde trafiği engelleyecek şekilde park etti.

Plaja denetime giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sürücüye uyarıda bulundu ancak B.D, araçtan inerek alışveriş yaptı ve yolun diğer şeridini işaret ederek ekiplerin oradan geçebileceğini söyledi.

Ekipler, aksamanın devam etmemesi için diğer şeritten trafik akışını sağladı, ardından trafik cezasının uygulanması amacıyla aracın fotoğrafını çekerek Gökçeada İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderdi.

Fotoğrafın çekildiğini gören B.D, iddiaya göre, Sahil Güvenlik personeline "Siz kimsiniz, benim aracımın fotoğrafını çekiyorsunuz. Hepinize gününüzü göstereceğim" diyerek tehditte bulundu.

Ayrıca başka bir personeli işaret ederek "Seninle ayrı görüşeceğiz, seni aklıma yazdım." dediği öne sürülen sürücü, resmi aracın kapısını açmaya çalıştı.

Şikayet üzerine Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Dosya daha sonra edimli uzlaştırma kapsamına alındı.

Gökçeada Adliyesi'nde 30 Haziran'da yapılan görüşmede taraflar uzlaşma teklifini kabul etti.

B.D, uzlaşma kapsamında Kuzu Limanı'nda hatıra ormanı oluşturulması için 10 ladin, 5 kayısı ve 5 kiraz fidanı ile ilçede bulunan tekne sahiplerine dağıtılmak üzere 250 Türk bayrağı alınmasını kabul etti.

Alınan bayrakların dağıtımı ve fidan dikiminin kısa süre sonra törenle gerçekleştirileceği belirtildi.

"Bayrakları tüm balıkçılarımıza dağıtacağız"

Gökçeada Kaleköy, Uğurlu ve Yeni Bademli Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Nuri Şahin, AA muhabirine, "Komutanımız bizi aradığında olayı öğrendik ve üzüntü duyduk ancak uzlaşma sürecinde bayrak hassasiyetinin ön plana çıkması bizi gururlandırdı. Bayrakları teslim aldık, üyemiz olsun olmasın tüm balıkçılarımıza dağıtacağız. Bu olayın böyle bir neticeyle sonuçlanması bizleri mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, Güvenlik, Gökçeada, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçeada'da Sürücüden Uzlaşma ile Bayrak ve Fidan - Son Dakika

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
