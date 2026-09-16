Gökçeada'da yaz sezonu başından bu yana 5 ton atık yağ toplandı - Son Dakika
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Gökçeada'da yaz sezonu başından bu yana 5 ton atık yağ toplandı

Gökçeada\'da yaz sezonu başından bu yana 5 ton atık yağ toplandı
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaz sezonu başından bu yana yürütülen çalışmalarda 5 ton bitkisel atık yağ toplandı. Toplanan yağlar biyodizel üretiminde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılırken, Belediye Başkanı Atalay ilçe sakinlerine ve esnafa teşekkür etti.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaz sezonu başından bu yana yürütülen çalışmalarda 5 ton bitkisel atık yağ toplandı.

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, toplanan atık yağların biyodizel üretiminde değerlendirilerek ekonomiye kazandırıldığını bildirdi.

Atık yağların doğaya karışmasının önüne geçtiklerini belirten Atalay, "1 litre atık yağ, 1 milyon litre temiz suyu kirletebiliyor. Lavaboya dökülen yağlar alt yapıya ve arıtma tesislerine zarar verirken toprağa ve suya karıştığında canlı yaşamını tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Atalay, bitkisel atık yağların ayrı kaplarda biriktirilerek lisanslı toplama araçlarına veya belirlenen noktalara teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Çevre koruma çalışmalarına destek veren ilçe sakinlerine ve esnafa teşekkür eden Atalay, Gökçeada'nın doğasını korumak için geri dönüşüm projelerinin süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Serdar Atalay, Çanakkale, Gökçeada, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçeada'da yaz sezonu başından bu yana 5 ton atık yağ toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gökçeada'da yaz sezonu başından bu yana 5 ton atık yağ toplandı - Son Dakika
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