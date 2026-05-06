Gökçebağ'da Yaban Domuzları Görüntülendi

SİİRT'in merkeze bağlı Gökçebağ beldesi kırsalında yiyecek arayan yaban domuzu ve yavruları görüntülendi.
İl merkezine bağlı Gökçebağ beldesi kırsalında doğa yürüyüşüne çıkan Birgün Üzüm, yiyecek arayan yaban domuzu ve yavrularıyla karşılaştı. Üzüm, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Bir süre çevrede yiyecek arayan domuz sürüsü, daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
