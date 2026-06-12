Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde şelaleye giren genç boğuldu.
İlçeye bağlı Namazgah köyündeki Kantar Şelalesi'ne 3 arkadaşıyla yüzmek için giren 21 yaşındaki İsmail Eseroğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD, su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Eseroğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Gökçebey'de Şelalede Boğulma Tragedi - Son Dakika
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